Nandez out con la Lazio: gli aggiornamenti

Per Nahitan Nandez il calvario sembra infinito. Ancora ko per la lesione al collaterale, fuori contro la Lazio

Per Nahitan Nandez questa è davvero l’ora più buia della sua carriera. Come riferisce L’Unione Sarda, El Leon, ancora ko per la lesione al collaterale rimediata a gennaio a Reggio Emilia, sarà costretto a saltare anche il match di sabato con la Lazio.

Un inizio anno da incubo per il centrocampista uruguaiano che, con soli 21 minuti in campo, risulta il giocatore del Cagliari meno impiegato nel 2022.