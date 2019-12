Nainggolan non ci sta e sbotta sui social: «Sette minuti senza VAR? E il gol…» – FOTO

Cagliari, il capitano Radja Nainggolan se la prende con l’arbitro per il recupero concesso nel match contro la Lazio e si lamenta in una storia di Instagram

Una vittoria maturata tutta nel recupero da una Lazio che non ha mai mollato. Un finale di partita molto discusso sia in campo che fuori. Uno di questi è lo stesso Radja Nainggolan che, dopo essere uscito al minuto ’94 ha aumentato di almeno 30 secondi il tempo di recupero. L’ex romanista però non ci sta ed ecco la sua lamentela su Instagram: