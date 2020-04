Lazio, Mutu su Hagi Jr.: «Mi piace, in biancoceleste può fare bene»

L’ex attaccante della Fiorentina spende belle parole per Ianis Hagi e gli consiglia la Lazio come meta perfetta per lui

Ianis Hagi, figlio del talentoso Gheorghe, è un grande prospetto del calcio internazionale e pare che la Lazio sia sulle sue tracce.

In un’intervista rilasciata a ProSport, Adrian Mutu, suo connazionale, gli consiglia di trasferirsi in biancoceleste per fare bene: «Lui mi piace e alla sua età è normale avere degli alti e bassi. Sta sulla buona strada per diventare grande. In Scozia ha giocato buone partite. Non so se la Lazio lo stia davvero seguendo, ma è un club importante con un impressionante gioco di squadra. Inzaghi ha fatto qualcosa di incredibile. Sta disputando la miglior stagione dopo 20 anni. Penso che Hagi possa fare bene in biancoceleste. Certo, è difficile emergere ovunque vada, ma per un giovane è importante crescere senza pressione».