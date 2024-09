Mutti a Juventusnews24.com: «L’Italia sicuramente è una buona Nazionale. Andrà in crescendo, però…». Le parole del tecnico

Di Nazionale, e non solo, ha parlato in esclusiva per Juventusnews24 l’allenatore Bortolo Mutti.

La Nazionale ha già ritrovato la retta via dopo il flop dell’Europeo?

«L’Italia sicuramente è una buona Nazionale, ha un gruppo di ragazzi di buona struttura, ma mancano veri leader secondo me. Andrà in crescendo, però non vedo quei valori che a volte spaccano i campionati a livello internazionale. Abbiamo un buon gruppo, magari ha trovato in queste partite più solidità, però c’è tanto da lavorare, perchè questi sono i nostri moschettieri. Spalletti deve valorizzare al massimo il materiale a sua disposizione, perchè ormai le big hanno una situazione compromessa a livello di titolarità di italiani».

