Muslera Galatasaray, l’ex Lazio sostituito da un ex romanista? Lo scenario: possibile avvicendamento tra i pali del club turco

Muslera Galatasaray, l’ex portiere della Lazio sostituito da un ex romanista? Lo scenario in vista dell’estate: cosa può succedere

Come spiega la stampa turca, in casa Galatasaray ci si prepara a dire addio a Fernando Muslera a fine stagione. L’ex Lazio, simbolo del club, potrebbe poi essere sostituito da un ex romanista.

Si tratta del brasiliano Alisson, che dovrebbe lasciare il Liverpool dopo l’annuncio degli inglesi dell’acquisto di Mamardashvili, che dal 2025 dovrebbe essere il titolare tra i pali dei Reds.