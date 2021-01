I tifosi del Milan non sono contenti dell’addio di Musacchio. A non piacere è la cessione alla Lazio, diretta concorrente

L’addio di Musacchio al Milan non ha fatto grande rumore. Tra le partite ravvicinate, l’adrenalina del derby di Coppa Italia con l’Inter, gli acquisti di Mandzukic, Meite e del centrale difensivo Tomori – che ha già esordito ieri sera – i rossoneri non hanno certamente avuto il tempo né la maniera di salutare l’ormai ex difensore argentino trasferitosi alla Lazio.

Tuttavia, tra Twitter, Instagram e Facebook sono tanti i messaggi di tifosi del Milan che hanno voluto salutare il calciatore dicendosi stupiti dello scarso minutaggio collezionato negli ultimi mesi, e che avrebbero preferito tenerlo in rosa. «Sempre grande professionalità», «Avremmo dovuto tenerlo», «Era rientrato bene nelle ultime partite», i commenti più in voga. Prima dell’invasione di benvenuto dei sostenitori della Lazio.