Muriqi: «Vi spiego le differenze tra il mio rendimento nel Kosovo e quello nella Lazio»

Nel corso dell’intervista al Corriere dello Sport, Vedat Muriqi ha analizzato la differenza di rendimento tra il Kosovo e la Lazio:

«In Nazionale segnavo di più e il motivo è chiaro: lì mi davano più fiducia e io sentivo più fiducia. In Kosovo avevo tanta sicurezza, nella Lazio non l’ho mai avuta e trovata. Questo è oggettivo. Addio? Così è la vita, mi dispiace per come sono andate le cose ma io ringrazierò sempre ogni tifoso della Lazio per il supporto che mi ha dato dal primo all’ultimo minuto. La Lazio è un grande club ed è stato bello farne parte, ho dato tutto anche se non ho fatto bene. Sarò sempre un tifoso della Lazio, continuo a seguirla su Instagram e a seguirla in generale, mi dispiace che non abbiano visto il vero Muriqi. Immobile? C’è poco da dire, Ciro gioca sempre perchè segna sempre, in ogni partita. Difficile fare il suo vice, è incredibile, dentro l’area è un vero killer. Non ho mai visto un giocatore così forte, forse solo Lewandowski è come lui».

