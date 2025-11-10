 Muriqi da record! L’ex attaccante della Lazio sempre più nella storia del Maiorca: la statistica è incredibile
Muriqi da record! L'ex attaccante della Lazio sempre più nella storia del Maiorca: la statistica è incredibile

Lazio, i risultati del settore giovanile: un weekend amaro per le giovani aquile biancoceleste! I dettagli

Mancini pronto per una nuova avventura in panchina! L'ex Lazio sarà il prossimo allenatore dell'Al Sadd, squadra del Qatar

Lazio, dove bisogna migliorare per raggiungere il grande salto? La situazione attuale non lascia dubbi

Gila Lazio, il difensore biancoceleste tra elogi e critiche: cosa scrivono i giornali dopo San Siro? Le valutazioni e tutti i dettagli

Muriqi da record! L'ex attaccante della Lazio sempre più nella storia del Maiorca: la statistica è incredibile

1 ora ago

Muriqi

Muriqi da primato! L’ex Lazio continua a scrivere la storia del Maiorca con numeri impressionanti. Le ultimissime

Vedat Muriqi ha scritto una nuova pagina nella storia del Maiorca. L’ex attaccante della Lazio, nella sfida contro il Getafe, ha firmato il gol decisivo che ha regalato la vittoria alla sua squadra, raggiungendo così la sua sesta rete stagionale.

Con questa marcatura, Muriqi ha toccato quota 40 gol in Liga da quando veste la maglia del Maiorca, avvicinandosi a un traguardo prestigioso: superare Juan Arango, secondo miglior marcatore della storia del club con 46 reti.

Il contributo del kosovaro è ancora più significativo se si considera che ha realizzato metà delle reti stagionali del Maiorca, dimostrando di essere il vero trascinatore della squadra con 6 gol sui 12 complessivi.

