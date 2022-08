Muriqi: «Sarò sempre grato a Tare. Bruges? Vi spiego...»

Vedat Muriqi ha parlato ai microfoni di SuperSport della sua esperienza alla Lazio e di quanto accaduto con il Bruges

Vedat Muriqi, attaccante del Maiorca, si è raccontato ai microfoni di SuperSport. Le sue dichiarazioni.

VISITE MEDICHE CON IL BRUGES E TARE – «La verità è che (non superare i test medici) è stata una mossa del Bruges per ridurre il prezzo e questo non è assolutamente professionale. Non ho ricevuto alcun benvenuto quando sono arrivato e il giorno delle visite c’era solo il medico del club a fare gli esami. Una volta finite mi hanno detto che non ero riuscito a superare gli esami medici. Ho pensato di avere problemi cardiaci, ma i test fisici hanno detto di no. Poi mi hanno chiesto in prestito, perché in questo modo si poteva ridurre il prezzo del cartellino, ma quello che è successo mi ha buttato giù e ho parlato con i dirigenti della Lazio. Sarò sempre grato a Igli Tare, mi ha sostenuto sin dal primo giorno, e, dopo che gli ho raccontato la storia, mi ha aiutato e mi ha detto che i dirigenti della Lazio avrebbero parlato con quelli del Bruges».