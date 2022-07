Muriqi, l’addio al Maiorca: «Il mio cuore sarà sempre rosso e nero» FOTO

Vedat Muriqi ha salutato il Maiorca: dopo sei mesi, l’attaccante sembra vicino al trasferimento al Bruges

Una metà di stagione esaltante non è bastata: Muriqi, tra le fila del Maiorca, ha ritrovato spirito ed entusiasmo, ma non sarà ancora lì il suo futuro. Secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore sarebbe vicino a vestire la maglia del Bruges e, su Instagram, ha salutato e ringraziato il club delle Baleari:

«Cari tifosi del Maiorca, Mi avete mostrato tanto affetto dal primo momento in cui ho messo piede sull’isola. Mi avete sempre trattato come un vero Maiorchino e siete stati molto di supporto. Mi avete fatto sentire a casa dal primo minuto. Sono anche felice che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo come squadra. Questo non sarebbe stato possibile senza la vostra forza e il vostro sostegno. Tifosi, staff tecnico, compagni di squadra e l’intera isola di Maiorca; Grazie per questi meravigliosi 6 mesi. Il mio cuore è con voi e sarà sempre essere rosso e nero. Il pirata Vedat».