Muriqi esulta dopo il gol: «Felice di aver aiutato la mia squadra»

Vedat Muriqi si è messo subito in mostra con la maglia del Maiorca: l’attaccante ha siglato il rigore della vittoria contro il Cadice

Un calcio di rigore per rendersi subito protagonista. Muriqi ha lasciato la Lazio per mettersi in mostra altrove e ci sta riuscendo con la maglia del Maiorca: l’attaccante ha infatti siglato il gol della vittoria dal dischetto.

Sul suo profilo Instagram, ha poi esultato: «Sono molto contento perché oggi abbiamo vinto in casa e ho contribuito alla mia squadra. Continueremo a lavorare per il meglio».