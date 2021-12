Muriqi a un passo dall’addio: le possibili destinazioni

Vedat Muriqi sembra essere destinato a lasciare la Lazio già in questa sessione di gennaio. Ma quali potrebbero essere le sue destinazioni?

Vedat Muriqi è uno dei giocatori che potrebbe lasciare la Lazio già nel mercato di gennaio. Il kosovaro continua a non trovare spazio e a non convincere ed ‘è per questo che la sua cessione appare quasi inevitabile.

Ed ecco che, stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, un’ipotesi sempre probabile potrebbe essere quella di un ritorno al Fenerbahce. Negli ultimi giorni però starebbe prendendo corpo una pista che porterebbe all’Hull City. Infatti Acun Ilicali, imprenditore televisivo turco, sta chiudendo l’acquisto della società e uno dei suoi primi innesti potrebbe essere proprio Muriqi,