Murgia: «Porterò la Lazio sempre nel cuore» – FOTO

Alessandro Murgia è a titolo definitivo un calciatore della Spal: sui social il messaggio che annuncia l’addio alla Lazio

Un addio doloroso per chi ha la Lazio nel cuore. Alessandro Murgia saluta Formello, quella che per tanto tempo è stata la sua casa, si trasferisce a titolo definitivo alla Spal (clicca QUI per leggerela news). Su Instagram il centrocampista annuncia l’evento, senza dimenticare di salutare i biancocelesti. Ecco le sue parole: «S…udore. P…assione. A…more. L…avoro. Ancora più affamato. Sempre più motivato. Continua questa avventura: felice e grato di indossare questa maglia, senza dimenticare il mio passato che porterò sempre nel cuore. Grazie!».