Ufficiale / Lazzari è un nuovo giocatore della Lazio, ceduto Murgia a titolo definitivo

Sul sito ufficiale della Lazio sono arrivate le ufficialità dei trasferimenti di Manuel Lazzari e di Alessandro Murgia alla Spal

Ieri le visite mediche in Paideia, oggi l’ufficialità. Manuel Lazzari è un nuovo giocatore della Lazio. L’annuncio è arrivato sul sito ufficiale del club: «La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Spal le prestazioni sportive del calciatore Manuel Lazzari». Percorso inverso per Alessandro Murgia che, dopo un periodo vissuto in prestito a Ferrara, è stato acquistato dagli emiliani a titolo definitivo, rientrando nell’operazione per l’esterno: «La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Murgia dalla Spal».