Muller: «La Lazio può metterti in difficoltà, soprattutto con Immobile»

Thomas Muller ha parlato ai canali ufficiali del Bayern Monaco dopo il sorteggio degli ottavi di Champions League che ha abbinato i bavaresi alla Lazio. Le sue parole.

«La Lazio era nel girone del Dortmund, quindi ho visto anche le partite. La Lazio è un avversario che può mettere in difficoltà soprattutto in attacco, con Ciro Immobile. Dovremo avere cautela, ma ovviamente non vediamo l’ora che arrivi la prima sfida. Roma è una città bellissima e abbiamo avuto buone esperienze contro la Roma»