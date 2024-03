Lazio Juve, la moviola dei giornali: manca un rigore per i biancocelesti. Colombo bene ma nel finale si perde

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha espresso il suo giudizio sulla prestazione del direttore di gara nel match di ieri tra Lazio e Juventus:

PAROLE – «Colombo gestisce bene per 70′, ma nel finale si perde. Al 74′ rischia grosso Bremer, che trattiene vistosamente Zaccagni in area, anche se lontano dall’azione: episodio in cui sarebbe dovuto intervenire il Var. All’87’ il diagonale di Luis Alberto è chiaramente deviato da Rugani, ma arbitro e assistente (Vecchi) non concedono il corner».