Moviola Milan-Lazio, CorSport: da annullare! La spiegazione sul mancato intervento del Var sulla rete di Theo Hernandez

Il Corriere dello Sport si pronuncia così sulla dinamica del gol del Bennacer in Milan-Lazio: una rete chiaramente da annullare

MOVIOLA – Al momento della battuta di Provedel dal fondo, Giroud ha il piede sinistro sopra la linea dell’area di rigore, dunque in area. Basta questo per rendere l’azione irregolare, perché – c’è scritto sul regolamento – sul calcio di rinvio gli avversari devono stare «fuori dall’area di rigore». Il fatto che poi Giroud non impatta su Casale che gioca liberamente il pallone mette solo fuori causa il VAR. Gol dunque irregolare, doveva essere annullato.