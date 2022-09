Moviola Lazio Napoli, Corriere dello Sport: Sozza si perde. Rigore Lazzari? Soprassiede...

La moviola del Corriere dello Sport di Lazio-Napoli, partita piena di episodi arbitrali controversi. Bocciato l’arbitro Sozza

L’arbitraggio di Sozza in Lazio-Napoli ha fatto infuriare i biancocelesti e i suoi tifosi. Per la moviola del Corriere dello Sport, il direttore di gara è stato insufficiente: da 5.

LA MOVIOLA – «Un po’ meno… Sozza: meno sicuro (ma è sempre accerchiato?), meno decisionista, più incline a fare la cosa meno impattante che la più giusta. Gli episodi della partita: il braccio alto (non è una gomitata, eh?) di Mario Rui? Soprassedere… Milinkovic (già ammonito) che cade in area a caccia di qualcosa che spettava prima? Lasciamo perdere. Il motto era: decisione, non gestione. Ora…».

RIGORE LAZZARI – «Mario Rui si fa sorprendere da un taglio di Lazzari, allarga il braccio sinistro, il gomito è alto e largo, ad impedire la progressione. Sozza fa segno che non c’è nulla, ad oggi abbiamo visto dare (e in qualche modo giustificare) rigorini molto, ma molto più leggeri. Ci è sembrato invece rigore, anche per come si è sviluppata l’azione».

RISCHIO MILINKOVIC – «Milinkovic (già ammonito) in area, cerca il dribbling su Kim che fa di tutto per togliersi, il contatto (se c’è) sulla gamba destra viene quasi cercato dal serbo, che infatti chiede subito scusa, forse questo lo salva dal giallo (e sarebbe stato il secondo).

GOL KIM – «La Gol Line dà il gol a Kim (pallone oltre la linea quando viene ribattuto da Provedel), Luis Alberto protesta per la leggera spinta dello stesso Kim prima del colpo di testa. Sozza lo valuta non punibile, non ha tutti i torti».