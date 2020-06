MOVIOLA Lazio Fiorentina: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valevole per la ventottesima giornata di Serie A 2019/20: la moviola di Lazio-Fiorentina

A dirigere la sfida tra Lazio-Fiorentina, valida per la ventottesima giornata di Serie A è Fabbri , coadiuvato dagli assistenti Ranghetti e Galetto. Il IV Uomo è Calvarese, mentre gli addetti VAR ed AVAR sono Mazzoleni e Carbone.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

‘5 Ammonito Dalbert – E’ l’ex Inter il primo ammonito del match

‘7 Giallo anche per Parolo – Ammonito il centrocampista della Lazio per un fallo in ritardo su Ribery

’23 Ammonito Sergej – giallo per il numero 21 biancoceleste

’32 Giallo anche per Milenkovic – secondo ammonito anche pei i viola

’44 Ammonito Bastos – l’angolano entra male su Ghezzal, rischia molto il difensore biancoceleste

’54 giallo anche per Jony

’78 ammonito Radu – intervento in ritardo del romeno su Badelj

’93 espulso Vlahovic – gomitata ai danni di Patric

’95 espulso Inzaghi – l’allenatore della Lazio viene allontanato dalla panchina