Moviola Juve Lazio: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Juve e Lazio, valido per le semifinali di andata della Coppa Italia 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Massa.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

1′ Iniziato il match dello Stadium

11′ Rigore per la Juve! Intervento di Vecino su Cambiaso, Massa non ha alcun dubbio e indica il dischetto. Check del Var per un possibile fuorigioco

12′ Massa chiamato a rivederla al Var

13′ Niente rigore! Confermato il fuorigioco di Cambiaso

45′ Due minuti di recupero in questo primo tempo

45’+2 Duplice fischio, termina qui il primo tempo

SECONDO TEMPO

46′ Iniziato il secondo tempo

50′ Gol della Juve. Chiesa lanciato in porta da Cambiaso, buco difensivo della Lazio. L’attaccante nell’uno contro uno con Mandas non sbaglia

63′ Raddoppio Juve con Vlahovic. McKennie con un tocco di prima taglia in due la difesa della Lazio, Casale si perde la marcatura, Romagnoli in ritardo e il serbo batte Mandas

68′ Contatto tra Casale e Chiesa in area, l’attaccante rimane a terra. Massa indica l’angolo

90′ Cinque minuti di recupero

90’+5 Triplice fischio, la semifinale di andata va alla Juve che batte 2-0 la Lazio con i gol di Chiesa e Vlahovic nella ripresa