Moviola Celtic-Lazio: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la seconda giornata della Champions League 2023/24: moviola Celtic-Lazio

L’episodio chiave della moviola del match tra Celtic e Lazio, valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Donatas Rumšas.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

6′ Johnston durissimo su Zaccagni – Fallo chiaramente da giallo, graziato il terzino del Celtic

30′ Gol Vecino – Azione confusa da corner. Dopo un rimpallo stacco di Romagnoli che trova Vecino che gira di testa da due passi. Riflesso Hart che però non riesce ad evitare il che il pallone superi la linea. La Goal Line Technology assegna la rete alla Lazio

45+1′ Ammonito Phillips – Intervento in netto ritardo da dietro su Immobile

57′ Ammonito Kamada – Per un fallo su Yang

61′ Luis Alberto chiede il rigore – Bella giocata di Felipe Anderson che trova Luis Alberto, che, sbilanciato al limite e poi toccato sul polpaccio in area da Phillips, chiede il penalty. Per l’arbitro non c’è nulla e, anzi, ammonisce lo spagnolo per proteste

74‘ Ammonito Castellanos – Che cerca la sforbiciata in area ma finisce per colpire sulla testa Carter-Vickers

81′ Gol annullato a Palma – Solo in area Palma aveva trafitto Provedel sul suo palo. Era irregolare però la sua posizione sul tocco precedente, decisivo l’intervento del Var