MOVIOLA Borussia Dortmund Lazio: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Borussia Dortmund e Lazio, per la quinta gara del Gruppo F di Champions League 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

64′ Calcio di rigore per la Lazio – Milinkovic-Savic entra in area di rigore e viene steso da Schulz, appena entrato. Rigore sacrosanto per i biancocelesti.