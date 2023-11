Moviola Bologna-Lazio, Il Messaggero: «La Penna rischia una brutta figura»

Rischia una brutta figura l’arbitro La Penna, vediamo cosa è successo al fischietto del Dall’Ara e la moviola di Bologna-Lazio

Non una prestazione da ricordare per l’arbitro di Bologna e Lazio Federico La Penna. Secondo Il Messaggero il fischietto del Dall’Ara merita un ‘cinque’ in pagella per la prestazione di ieri sera.

In particolar modo per la sua valutazione pesa un fischio fantasioso su Castellanos al 5’. Per fortuna (per l’arbitro) che il colpo di testa del Taty si è andato ad impattare sulla trasversa, perchè in caso di gol nemmeno il VAR sarebbe potuto intervenire in suo aiuto.