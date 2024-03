Bayern Monaco Lazio, la moviola dei quotidiani: Vincic promosso. Il contatto De Ligt-Immobile...

Moviola Bayern Monaco-Lazio: Vincic promosso dai quotidiani sportivi. Niente rigore sul contatto Immobile-De Ligt

La moviola del Corriere dello Sport della gara di ieri sera tra Bayern Monaco e Lazio promuove l’arbitraggio di Vincic. Pesa l’errore sul mancato angolo ai biancocelesti prima del secondo gol dei padroni di casa ma è giusto non assegnare il rigore sul contatto De Ligt-Immobile:

PAROLE – «Protesta la Lazio per un contatto in area del Bayern fra Immobile e De Ligt: l’attaccante biancoceleste tira, per effetto del movimento della gamba arriva un contrasto con l’olandese che può essere considerato di gioco».