Moviola Atalanta Lazio, Calvarese spegne le polemiche: «L’impressione è che abbia una se non due mani sul pallone. Gila un auto giocata»

Moviola Atalanta Lazio – Gianpaolo Calvarese sul proprio account Instagram ha fatto chiarezza sugli episodi che hanno fatto discutere ieri alla New Balance Arena

Nella serata che per la Lazio è valsa la qualificazione alla finale di Coppa Italia, non sono mancate le polemiche da parte dell’Atalanta!

Tra gli episodi più discussi c’è quello avvenuto al 60′ dove sul cross spiovente in area c’è prima il tocco di Gila e poi il contrasto tra Krstovic e Motta che ha portato al gol di Ederson, poi annullato dopo una lunga attesa. Sulla questione è intervenuto Gianpaolo Calvarese sul proprio account Instagram:

Krstovic su Motta: giusto annullare?

DECISIONE COERENTE E CORRETTA – «Trovo una certa coerenza in quello annullato a Baschirotto in Cremonese-Torino con quello annullato ad Ederson in Atalanta-Lazio. L’impressione guardando la telecamera centrale è che il portiere abbia una se non due mani sul pallone al momento del tocco di Krstovic».

E i tocchi di Gila e scalvini?

GILA E SCALVINI NON PUNIBILI – «E chiudo con due considerazioni importanti: non c’è nessun fallo di mano di Gila, si tratta di un’autogiocata. Non è rigore neanche il tocco di Scalvini, il pallone tocca prima un’altra parte del corpo e il movimento del braccio è naturale».

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