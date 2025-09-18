Mourinho, torna in panchina l’ex Roma: adesso è ufficiale, è il nuovo tecnico del Benfica

Mourinho, l’ex tecnico giallorosso torna in panchina: ora è ufficiale, è il nuovo tecnico del Benfica e sfiderà la Juve (di nuovo)

Ora è ufficiale: José Mourinho, 62 anni, uno degli allenatori più vincenti e iconici del calcio moderno, è il nuovo tecnico del Benfica. Lo “Special One” aggiunge così un nuovo capitolo alla sua straordinaria carriera, tornando nel club che, 25 anni fa, gli offrì la prima panchina nel calcio professionistico.

L’annuncio è arrivato tramite un comunicato ufficiale inviato alla Commissione di mercato portoghese, confermando le indiscrezioni circolate nelle ultime ore. Nel testo si legge: «Sport Lisboa e Benfica informa di aver raggiunto un accordo con l’allenatore José Mário dos Santos Mourinho Félix per un contratto in vigore fino alla fine della stagione sportiva 2026/27».

Un ritorno dal forte valore simbolico

Il legame tra Mourinho e il Benfica risale al 2000, quando il giovane tecnico portoghese ebbe la sua prima esperienza da allenatore capo, seppur breve, prima di intraprendere un percorso che lo avrebbe portato a vincere la Champions League con Porto e Inter, oltre a trionfare nei principali campionati europei con Chelsea, Real Madrid e Manchester United.

Il nuovo accordo prevede una clausola particolare: al termine della stagione 2025/26, entrambe le parti potranno interrompere anticipatamente il rapporto, lasciando aperta la possibilità di un cambio di scenario.

Una sfida affascinante e ad alta pressione

Reduce dalle esperienze con la AS Roma in Serie A e rivale della Lazio – con cui ha conquistato la Conference League – e con il Fenerbahçe in Turchia, Mourinho torna in patria con l’obiettivo di riportare il Benfica ai vertici del calcio europeo. L’accoglienza da parte dei tifosi è stata calorosa, segno dell’enorme attesa per il suo ritorno.

Il Benfica, sotto la sua guida, sarà impegnato anche in Champions League. Tra le sfide più attese figura il match contro la Juventus all’Allianz Stadium, in programma il 21 gennaio 2026: un banco di prova immediato per valutare la competitività del nuovo progetto tecnico.

Un cerchio che si chiude

Il ritorno di Mourinho al Benfica rappresenta la chiusura ideale di un cerchio, riportando uno dei tecnici più carismatici e mediatici del calcio mondiale nel club dove tutto ebbe inizio. Per lo “Special One”, ogni nuova avventura è sempre un’occasione per stupire e, questa volta, l’obiettivo è chiaro: riportare le Aquile sul tetto d’Europa.