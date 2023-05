Mourinho sul caos Juve: «Una messa in scena che falsifica il campionato»

Mourinho, il tecnico portoghese alla luce della sentenza della Juventus che cambia la classifica del campionato esprime il suo parere

Ai microfoni di Dazn ha parlato Jose Mourinho, il quale al termine di Roma-Salernitana ha rilasciato queste parole riguardo la sentenza della Juventus

SENTENZA JUVE – La penalizzazione di 10 punti alla Juventus? Per me è uno scherzo perché veniamo a sapere di questa cosa con due partite ancora da giocare. Vale per noi e anche per la Juventus. Allegri e i suoi giocatori sono professionisti. Hanno conquistato i punti in campo, mi dispiace per loro, Questo -10 compromette la validità del campionato? Secondo me sì. Se me lo avessero detto prima di Monza o Bologna, il nostro approccio al campionato sarebbe stato diverso. Poi abbiamo dato tutto sull’Europa Leagu