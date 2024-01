José Mourinho resterà in Serie A? In Inghilterra rilanciano la notizia di trattative con un top club italiano: cosa succede all’ex Roma

Come riferito dal The Times, José Mourinho potrebbe rimanere in Serie A dopo l’addio alla Roma. Il portoghese ha ricevuto diverse offerte dall’Arabia, ma non sarebbe convinto di questo trasferimento.

Ecco che così si spiegano le trattative per un passaggio al Napoli, che a fine stagione vedrà scadere il contratto del tecnico Mazzarri. L’ex giallorosso resterà quindi un avversario di questa Lazio?