Mourinho non ha dubbi: «Il calcio è in mano a persone incompetenti ed è il regno della superficialità»

Ai microfoni del Corriere dello Sport, Jose Mourinho rilascia una dura e forte intervista parlando tra i temi anche della situazione relativa al mondo del calcio. Ecco il pensiero dell’ex tecnico di Roma e Inter

SITUAZIONE CALCIO – Il calcio è il regno della superficialità e dei luoghi comuni e un’etichetta non si nega a nessuno. Di solito quando la gente parla di me pensa a cosa è successo quindici, dodici, otto o dieci anni fa. Chi sono i fenomeni del calcio? Gli allenatori bravi che non sanno vincere, gli esperti dei social media e gente che ha potere decisionale ma che sa di calcio come io di fisica dell’atomo. Il calcio è il regno della superficialità e dei luoghi comuni e un’etichetta non si nega a nessuno. È nelle mani di incompetenti. Di solito quando la gente parla di me pensa a cosa è successo quindici, dodici, otto o dieci anni fa. È così per la maggior parte dei grandi allenatori che di solito guidano le squadre migliori e hanno le maggiori possibilità di arrivare in finale”