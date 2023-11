Moscardelli verso il derby: «La Lazio proverà ad impostare il gioco» Le parole dell’ex attaccante

Intervenuto ai microfoni di Tv Play, Davide Moscardelli, ha parlato del derby di domani tra Lazio e Roma.

«Tra Mourinho e Sarri ha fatto un po’ meglio il tecnico della Lazio, ma bisogna considerare anche i risultati delle coppe. Nel complesso i risultati del tecnico portoghese in questi anni sono stati inferiori alle aspettative, non ci sono dubbi. Mourinho rispetto a Sarri punta più sugli aspetti psicologici e quando riesce ad entrare nella testa dei giocatori le sue squadre riescono a dare qualcosa in più. La Lazio proverà ad impostare il gioco mentre la Roma cercherà di agire di rimessa cercando di ripartire affidandosi a Dybala e Lukaku. Il tema tattico è questo»