Morte Guerini, il saluto dei compagni: «Inspiegabile. Sarai sempre con noi»

I ragazzi della Primavera si sono stretti, dopo la morte di Daniel Guerini. Ecco gli ultimi messaggi degli aquilotti, sui social

Un mare di messaggi per Daniel Guerini. Un incidente stradale ha strappato via il giovane ragazzo dalla sua famiglia, suo sogno più grande, dai suoi compagni di squadra. Gli stessi che in questi minuti così concitati e pieni di dolore, lo stanno ricordando sui social.

Da Armini a Marino, passando per Novella, il pensiero è il medesimo: «Riposa in pace amico mio, ti porterò sempre con me. Ancora non ci posso credere. Troppe parole sono inutili, io ti voglio ricordare così, felice e sorridente. RIP fratello». Ndreka non si dà pace: «Inspiegabile. Fino a 10 ore fa ci siamo allenati sullo stesso campo e avevamo lo stesso sogno. Riposa in pace Guero, per sempre dentro di noi».



«Riposa in pace amico mio. Solo 4 ore fa eri dentro la macchina con me che mi hai chiesto di portarti al campo perché lasciavi la macchina a lavare. E ora questa notizia che mi ha spezzato il cuore. Sarai sempre con me», scrive Damiano Franco.