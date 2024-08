Morte Eriksson, mondo del calcio IN LUTTO: si è spento l’ex tecnico della Lazio

Mondo del calcio in lutto: è morto Sven Goran Eriksson. Aveva allenato i biancocelesti dal 1997 al 2001 e nel 2000 aveva vinto lo scudetto

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Sven Goran Eriksson, il quale ha lottato fino all’ultimo contro un tumore al pancreas. Nella sua carriera ha allenato molte squadre, tra le quali anche la Lazio dal 1997 al 2001.

Nella stagione ’99/’00 in biancoceleste aveva conquistato il secondo scudetto della storia di questa società. La redazione di Lazionews24 si unisce al dolore di amici e famiglia. Di seguito l’annuncio dei famigliari:

COMUNICATO FAMIGLIA – «Sven-Göran Eriksson è morto. Dopo una lunga malattia, SGE è morto durante la mattinata a casa circondato dalla famiglia. Le persone in lutto più vicine sono la figlia Lina; il figlio Johan con la moglie Amana e la nipote Sky; il padre Sven; la fidanzata Yanisette con il figlio Alcides; il fratello Lars-Erik con la moglie Jumnong. La famiglia chiede rispetto per il loro desiderio di piangere in privato e non essere contattati. Condoglianze e saluti possono essere lasciati sul sito web www.svengoraneriksson.com»–