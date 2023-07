Morte D’Amico, Garlaschelli: «Verrà ricordato come un vincente» Le parole dell’ex biancoceleste

Intervenuto telefonicamente ai microfoni di TMW, l’ex giocatore della Lazio, Renzo Garlaschelli, ha voluto ricordare il compianto Vincenzo D’Amico, scomparso poche ore fa.

LE PAROLE- Sapevo che la situazione non era delle migliori, ma quando lo avevo sentito 20 giorni fa non pensavo che potesse esserci una fine così rapida. Ho passato tre anni in camera con lui, era una persona di una simpatia unica. Come giocatore non c’è bisogno di sottolineare la sua classe e il suo talento. Verrà ricordato come un vincente, una bandiera della Lazio. In troppi di quella squadra ci hanno lasciato, lui aveva solo 68 anni. Mi ha fatto piacere sentirlo venti giorni fa con la sua stessa serenità di sempre, nonostante la malattia. Sentirlo così mi aveva fatto sperare e invece ci ha lasciato molto velocemente