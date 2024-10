Morte Chimenti, si è SPENTO l’ex presidente della Lazio: acquistò il club nel 1986 e lo cedette nello stesso anno. Aveva 85 anni

Si è spento all’età di 85 anni l’ex presidente della Lazio Franco Chimenti. Aveva acquistato la maggioranza della società biancoceleste nel 1986 dalla FinLazio di Giorgio Chinaglia, per poi nello stesso anno cedere le quote al gruppo formato dai fratelli Calleri e da Renato Bocchi. Era stato da poco rieletto come presidente della Federgolf: era il suo quarto mandato.