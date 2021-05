Il mondo del calcio piange Tarcisio Burgnich, scomparso ad 82 anni: ex giocatore dell’Inter e della Nazionale azzurra

Ci ha lasciato a 82 anni Tarcisio Burgnich.

L’ex grande difensore dell’Inter aveva conquistato l’Europeo nel 1968 con la maglia della Nazionale. Soprannominato ‘La Roccia’, in dodici anni in nerazzurro ha messo in bacheca quattro scudetti due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali.