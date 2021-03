Morace: «La violenza sulle donne una piaga. Dovete denunciare!» – FOTO

Carolina Morace ritorna sull’argomento affrontato nel corso dell’evento A.MA.MI., la violenza sulle donne. Questo il post Instagram

Carolina Morace non si ferma alle parole e ai concetti espressi nel corso A.MA.MI., andato in scena in mattinata allo Stadio Olimpico, e si lascia andare a un piccolo sfogo sul suo profilo Instagram.

Questo l’appello dell’allenatrice della Lazio Women: «Oggi ho partecipato in occasione della Giornata Internazionale della Donna, alla conferenza stampa indetta dalla Lazio e l’Associazione delle Forze di Polizia ARGOS. Tale iniziativa è stata promossa per divulgare un messaggio per combattere insieme la piaga della violenza sulle donne e della violenza di genere, e per affermare, attraverso lo sport e la musica, i valori del rispetto e della sicurezza della persona. La violenza sulle donne rimane una piaga a cui dobbiamo porre rimedio, ormai da anni. Le donne devono denunciare qualsiasi forma di violenza e chiedere giustizia. Dietro ogni donna violentata e uccisa c’è l’umiliazione di tutte le donne».