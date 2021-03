Morabito: «Paratici in passato vicino alla Lazio. Mercato di Tare deludente»

L’agente Vincenzo Morabito, sulle colonne di TuttoSport, ha rilasciato anche delle dichiarazioni importanti su Fabio Paratici e Igli Tare

Ancora nuove indiscrezioni offerte dall’agente Vincenzo Morabito, che nella sua lunga intervista rilasciata a TuttoSport, ha parlato anche dei due ds di Juventus e Lazio: Fabio Paratici e Igli Tare.

SU PARATICI – «Fabio è uno dei migliori dirigenti europei, non a caso è stimatissimo dal Manchester United e ha un rapporto privilegiato con Florentino Perez, che ha tentato più volte di portarlo al Real Madrid. Sì, Paratici resterà alla Juventus. Con Federico Cherubini ha trovato un punto di equilibrio: si completano a vicenda. E dire che Paratici è stato vicino anche alla Lazio. Dieci anni fa, prima di seguire Marotta alla Juventus, Fabio è stato in contatto con i biancocelesti: all’epoca sarebbe potuto diventare il ds della Lazio con Mihajlovic in panchina».

SU TARE – «Negli ultimi due anni è stato deludente il mercato di Tare: penso a Vavro, Durmisi, Muriqi… Quando la Lazio spende 18 milioni deve andare sul sicuro, un po’ come quando la Juventus ne ha investiti 75 per De Ligt. Ultimamente i migliori colpi portano la firma di Inzaghi: Immobile, Acerbi, Reina. Simone sarebbe pronto per un ruolo da manager all’inglese: è un grande intenditore ed è aggiornato sui giocatori di tutto il mondo».