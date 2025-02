Monza, la sconfitta con la Lazio può essere fatale per Bocchetti! Galliani ha già il nome pronto per il suo successore

Monza, la sconfitta di questo pomeriggio con la Lazio può costare carissimo al tecnico brianzolo: Galliani è pronto ad intervenire per salvare il club

La roboante vittoria di questo pomeriggio della Lazio contro il Monza, consegna ai biancocelesti l’ulteriore consapevolezza di poter restare nella scia della Champions insieme alle rivali. Se da un lato i biancocelesti esultano giustamente per il meritato successo, non provano la stessa cosa i brianzoli i quali con questa pesante sconfitta peggiorano ulteriormente la loro situazione già delicata

Galliani infatti secondo quanto viene riportato da Sky Sport è pronto ad intervenire, richiamando alla guida dei lombardi Nesta esonerato proprio per far posto a Bocchetti, con il tentativo disperato di dare un ulteriore scossa ad una squadra già in grave crisi