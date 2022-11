Monza, Palladino ritrova Izzo: ci sarà anche con la Lazio

In vista della sfida di domani contro il Verona, l’allenatore del Monza Palladino recupera Izzo in difesa: le ultime

In vista della sfida di domani contro il Verona, l’allenatore del Monza Palladino recupera Izzo in difesa. Un rientro importante dunque per i lombardi.

Il difensore ex Torino sarà dunque disponibile anche per il match contro la Lazio, in programma giovedì 10 novembre alle ore 20.45, penultimo impegno prima della sosta per i Mondiali in Qatar.