Momento di tensione per il centrocampista spagnolo, uscito molto stizzito dopo esser stato sostituito da Basic

C’è tanta tensione in casa Lazio, nonostante il largo vantaggio per 0-2 in casa del Monza.

Brutto gesto di Luis Alberto, che al momento della sua sostituzione, ha lasciato il campo senza salutare Maurizio Sarri. Il centrocampista spagnolo è sembrato molto stizzito dalla scelta del tecnico.