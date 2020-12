Mondiali 2022, oggi il sorteggio: le possibili avversarie dell’Italia

Oggi alle ore 18.00 si terrà il sorteggio del girone di qualificazione dei Mondiali 2022: le possibili avversarie dell’Italia

Alle ore 18.00 l’Italia conoscerà le avversarie per i gironi di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. Attesi dalle Final Four della Nations League 2020/21 a ottobre 2021, gli Azzurri disputeranno solo 8 gare di qualificazioni mondiali e non 10: ecco perché verranno inseriti in un girone da 5 squadre (dal gruppo A all’E).

PRIMA FASCIA:

Italia

Belgio

Francia

Inghilterra

Portogallo

Spagna

Croazia

Danimarca

Germania

Olanda

SECONDA FASCIA:

Svizzera

Galles

Polonia

Svezia

Austria

Ucraina

Serbia

Turchia

Slovacchia

Romania

TERZA FASCIA:

Russia

Ungheria

Irlanda

Repubblica Ceca

Norvegia

Irlanda del Nord

Islanda

Scozia

Grecia

Finlandia

QUARTA FASCIA:

Bosnia

Slovenia

Montenegro

Macedonia del Nord

Albania

Bulgaria

Israele

Bielorussia

Georgia

Lussemburgo

QUINTA FASCIA:

Armenia

Cipro

Isole Far Oer

Azerbaigian

Estonia

Kosovo

Kazakistan

Lituania

Lettonia

Andorra

SESTA FASCIA:

Malta

Moldavia

Liechtenstein

San Marino

Gibilterra