Mondiali 2022, l’Argentina è campione del mondo! Decisivi i rigori

L’Argentina di Lionel Messi è Campione del Mondo: decisivi i rigori per battere la Francia di Mbappé

L’Argentina conquista il suo terzo Mondiale battendo la Francia in una finale pazzesca. Primo titolo per Messi e primo dalla Selección dal 1986, quando c’era Maradona. Match a senso unico in avvio: l’Argentina domina e va sul 2-0 proprio con Messi e Di Maria.

Clamorosa svolta a dieci dalla fine con la doppietta di Mbappé nello spazio di 97 secondi. Nei supplementari segnano ancora Messi e ancora Mbappé. Ai rigori è vittoria albiceleste: decisivi gli errori dei francesi e il rigore di Montiel.