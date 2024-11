Monaco, Hutter alla vigilia con il Bologna: «Ho ammirato molto le Lazio di Sarri, Zeman e Inzaghi»

Le parole di Adolf Hutter, tecnico del Monaco, prima della sfida contro il Bologna in Champions League e sulle squadre italiane che ha ammirato

Adolf Hutter, tecnico del Monaco, ha parlato a poche ora dal calcio d’inizio della sfida di Champions League contro il Bologna. Di seguito le sue parole a La Repubblica.

LE PAROLE – «I risultati non vi mancano: penso alle coppe di Roma e Atalanta, alle finali di Inter e Fiorentina. Gasperini è un tecnico molto internazionale, come anche Inzaghi e Spalletti che ho battuto, uno alla Lazio e l’altro all’Inter, quando allenavo l’Eintracht. Ammiro tantissimo Sarri e ammiravo Zeman, anche se in Svizzera gli diedi un 7-0: il suo Lugano difendeva alto, il mio Young Boys pressava subito e segnava».