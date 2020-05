Molineris: «Olimpico pronto per la ripartenza in sicurezza»

Molineris, il direttore del parco del Foro Italico ha spiegato in che modo anche l’Olimpico è pronto a ripartire in sicurezza

Diego Nepi Molineris ha rilasciato un’intervista sulle pagine de Il Messaggero in cui spiega come l’Olimpico si prepara alla ripartenza.

«Da qualche giorno abbiamo riattivato tutte quelle procedure di semina e lampade che hanno consentito all’Olimpico di avere un prato sempre in ottime condizioni. Abbiamo quattro spogliatoi e stanze che consentono in tutta sicurezza ai calciatori di cambiarsi restando a distanza. Inoltre anche le squadre, come succede già adesso, possono facilmente avere differenti accessi senza venire a contatto».