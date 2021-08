Moglie Rossi: «Juninho mi ha chiesto 50mila euro per la 20 di Pablito»

Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, ha parlato della maglia numero 20 con la quale segnò una tripletta al Brasile

«Spero mi arrivi a settembre. Juninho, il giocatore che ne è in possesso, si è preso il Covid e questo ha rallentato tutto. Soldi? Sì, 50 mila euro. Non glieli ho ancora dati. Prima vorrei che mi arrivasse la maglia. Poi apriremo i musei: uno permanente, probabilmente a Vicenza, e uno itinerante, che andrà in giro in tutto il mondo».