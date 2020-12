Moglie Paolo Rossi: «Il furto è un gesto che stordisce»

Federica, moglie di Paolo Rossi, ha parlato del furto subito in casa durante i funerali del marito: le sue parole

Nel giorno in cui tutta Italia piangeva la scomparsa di Paolo Rossi, dei ladri si sono introdotti nella casa dell’ex attaccante e della famiglia per rubare alcuni oggetti mentre tutti erano al funerale. Federica Cappelletti, moglie di Pablito, ha parlato a QN della questione.

«Hanno voluto infangarlo anche nel giorno in cui tutta Italia piangeva. Potrebbero essersi portati via anche 100mila euro e non me ne fregherebbe niente. Ma è il gesto che stordisce».