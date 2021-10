Moggi: «Sarri non ha capito la Lazio, noi Luis Alberto in panchina». Le parole dell’ex direttore generale della Juventus sul momento dei biancocelesti

La brutta sconfitta del Bentegodi ha acceso l’allarme in casa Lazio, con la squadra in ritiro in vista delle sfide con Fiorentina e Atalanta. Del momento dei biancocelesti ha parlato Luciano Moggi, all’interno della sua consueta rubrica del martedì su Libero.

«La Lazio va in ritiro: forse Sarri capirà cosa sta sbagliando. Il 4-1 col Verona rispecchia l’andamento di una squadra troppo alterna nei risultati, che Sarri evidentemente non ha capito, al pari di noi quando vediamo in panchina Luis Alberto, solo perché il mister non lo ritiene idoneo a giocare vicino a Milinkovic. Giusta la scelta di andare in ritiro perché Sarri e la squadra possano riflettere sugli errori fin qui commessi».