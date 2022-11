Luciano Moggi ha parlato del match di domani tra Juventus e Lazio: ecco le sue parole per le pagine di Libero

Luciano Moggi, per le colonne di Libero, ha presentato così Juve Lazio:

LE PAROLE – «Le prestazioni non saranno entusiasmanti, i gol magari arrivano con il contagocce, ma la difesa tiene ed è la migliore del campionato. I bianconeri, vincendo 1-0 a Verona, così come a Lecce, adesso si devono misurare con la seconda in classifica, che ha la seconda miglior difesa del campionato. Considerando la consistenza delle difese si può prevedere un pareggio per 0-0».