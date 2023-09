Abbonamenti Champions League Lazio, tutto pronto per il lancio: i dettagli

Tutto pronto in casa Lazio per il lancio dei mini abbonamenti per le tre gare casalinghe del girone in Champions League

Come riportato dall’edizione odierna di Leggo, è tutto pronto in casa Lazio per il lancio dei mini abbonamenti per la Champions League 2023-2024.

I biancocelesti esordiranno il 19 settembre all’Olimpico contro l’Atletico Madrid in un girone che comprende anche Feyenoord e Celtic. Nelle prossime ore l’annuncio ufficiale.