Minala protagonista: gol e assist per l’ex Lazio

L’ex centrocampista della Lazio Minala è stato grande protagonista nel match della Lucchese di oggi, con un gol e un assist

L’ex centrocampista della Lazio Minala è stato grande protagonista nel match della Lucchese di oggi, con un gol e un assist.

Il giocatore ex biancoceleste infatti ha servito l’assist vincente per il gol di Picchi all’ottavo minuto, mentre al 78′ è andato in rete dagli undici metri. La sfida contro il Gubbio si è conclusa 2-2.